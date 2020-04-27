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Son Dakika: 3 gün sokağa çıkma yasağı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Mayıs cuma ile birlikte hafta sonu dahil 3 günlük sokağa çıkma yasağını açıkladı.

NationalTurk 27/04/2020
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Kabine toplantısı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koranavirüs salgını nedeniyle hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağının bayram sonrasına kadar devam edeceğini açıkladı.

Erdoğan, 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle cuma günü de sokağa çıkma yasağı uygulanacağını söyledi.

1 Mayıs cuma günü bakkal ve marketler yine 09:00-14:00 saatleri arasında açık olacak.

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