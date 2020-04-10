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Son Dakika: 31 şehirde sokağa çıkma yasağı
İçişleri Bakanlığınca bu geceden, 12 Nisan saat 24.00'e kadar 30 büyükşehirle Zonguldak'ta, il sınırları içerisinde sokağa çıkma yasağı getirildi. / Son Dakika...
Açıklama şöyle:
“10.04.2020 tarihi saat 24:00 ile 12.04.2020 tarihi saat 24:00 arasında Büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van) ile Zonguldak il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları yasaklanmıştır.
Saat 22.15 itibariyle valiliklere gönderilen genelgenin tüm detayları kamuoyu İle paylaşılacaktır.”
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