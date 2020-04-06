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Son Dakika: 4 bina karantinaya alındı
Bağcılar Kaymakamlığından, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucuna göre ilçede 4 binada karantina tedbiri uygulanacağı bildirildi.
Bağcılar Kaymakamlığından yapılan açıklamada, 4 Nisan’da toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yapılan değerlendirme paylaşılarak, şunlar kaydedildi:
“İlçemiz Merkez, Çınar, Kirazlı ve Kazım Karabekir Mahallelerindeki 4 binada ikamet eden vatandaşlarımıza yapılan Kovid-19 testlerinin pozitif çıkması nedeniyle, bu binalarda Umumi Hıfzıssıhha Kanunu hükümleri uyarınca karantina tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir.”
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