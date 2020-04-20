Son Dakika: 4 gün sokağa çıkma yasağı

Erdoğan, dördüncü kez video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

– Sığınmacılara karşı insanlık dışı eylemlerde bulunan ülkelerin bu hukuksuz eylemlerinden vazgeçmelerini diliyoruz.

– Uluslararası kamuoyunu bir kez daha darbeci Hafter’e karşı ülkenin meşru yönetimine destek vermeye davet ediyoruz.

– Son iki haftada toplam 38 teröristi etkisiz hale getirdik.

– Türkiye koronavirüsle mücadelesini 4 anabaşlık etrafında gerçekleştirmektedir. Bunlardan ilki insanlar arasındaki sosyal mesafeyi sağlamaktır. İkincisi sağlık sisteminin kesintisiz işlemesini temindir. Üçüncüsü gıda ve temizlik gibi temel hizmet alanlarında parakende zincirinin aksamamasıdır. Dördüncüsü de kamu düzeninin bozulmamasıdır.

– Test sayımızı günde 40 binin üzerine çıkardık.

– Ücretisz maske dağıtımımız PTT ve eczaneler üzerinden sürüyor.

– Mayıs ayı sonuna kadar 5 bin solunum cihazı üretmiş olacağız.

– Hastanelerimizde olağanüstü bir yoğunluk yaşanmıyor. Sağlık personelimiz canla başla çalışmalarına devam ediyor.

– Elimizde epeyce bir stoku bulunan kritik ilaçların üretimine yerli firmalarla başladık.

– N-95 ve N-99 maskelerinin testleri bitti, en kısa sürede üretime başlıyoruz.

– Haftasonu sokağa çıkma kısıtlama uygulamasını bir süre daha devam ettireceğiz. 23, 24, 25, 26 tarihlerinde 31 ilimizde sokağa çıkma sınırlandırılması yapmayı planlıyoruz. 22 Nisan 24:00 ile 26 Nisan 24:00 arasında ise yine 31 ilimizde sokağa çıkma sınırlandırması yapmayı planlıyoruz.

– Bazı normalleşme adımlarını bayramdan önce de atabiliriz.

– Yeşilköy ve Sancaktepe’deki her biri 1005’er yataklı iki kalıcı hastanemizin inşaatı şu anda hızla sürüyor.