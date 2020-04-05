Son Dakika! 5 Nisan verileri açıklandı, 73 kişi daha hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre son 24 saatte yapılan test sayısı 20 bini aşarak 20 bin 65 oldu. Yapılan testlerde 3 bin 135 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Toplam vaka sayısı 27 bin 69’a çıktı.

Yoğun bakım hasta sayısı 1381, toplam entübe ise 935 oldu.

Bugün 256 kişi daha iyileşerek taburcu oldu ve iyileşenlerin toplam sayısı 1042’ye yükseldi.