Son Dakika: 63 kişi daha hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplatısı sonrası açıklama yapıyor.

Koca’nın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

“Mücadelede asıl silahımız mesafe ve izolasyon

Bütün dünyada bilim insanları hastalık üzerinde çalışıyor. Bilgi sürekli gelişiyor. Mücadele yayılmayı önleme mücadelesidir. Tıp ne diyor ona bakmalıyız.

Son 24 saatte yapılan test sayısı 14 bin 396. Bugünkü vaka sayısı 2 bin 148. Bugünkü vefat sayısı 63. 333 hastamız da taburcu edildi.

Günlük test sayımız 15 bini buldu, 75 merkezde çalışılıyor. 89 merkeze çıkmak üzerede birkaç gün içerisinde plan yapılmış oldu. Elimizde 1 milyon kit olduğunu söylemiştim, kitten daha çok bunu çalışabilecek yerlerin önemli olduğunu söylemiştim. Kit sayısında 10 bin demiştim, şimdi 15 bini bulduk.

Önümüzdeki hafta içerisinde 30 bini bulacağını biliyoruz. Biz taramayı daha fazla yapmak istiyoruz, test sayısı daha çok artacak, pozitif vaka da daha çok artacak. Testi daha çok bilim kurulunda yeni algoritma olarak geliştirdiği, hastalık bulgusu olan ve şüpheli olan kişilere bu testin yapılması. Bu dönemde herkes kendisini pozitifmiş gibi izole ederek, önümüzdeki dönemi geçiriyor olmalı.

Bugüne kadar illerimizdeki dağılımı göstermemiştik. İtalya bunun benzerini yaptı, bir bölgeden bütün İtalya’ya virüsün yayılmasına sebep oldu.

Biz de bu hatayı işlemek istemedik. Bütün illerimizde artık virüsün olduğunu biliyoruz. Burada görülen ön planda daha çok vaka İstanbul’da. İStanbul’daki vaka sayısı 8 bin 852, yüzde 60’lara yakın. 853 vaka İzmir, 752 vaka Ankara, 582 vaka Konya, 410 vaka ise Kocaeli.

Toplam 39 ilimizde can kaybımız var. 42 ilimizde hayatını kaybeden vatandaşımız yok.

Burada ağırlıklı olarak İstanbul, devamında İzmir, Kocaeli, Ankara, Konya, Balıkesir, Zonguldak, Adana.

Hayatını kaybeden kişilerin yüzde 79,5’i 60 yaş üstü. Yoğun bakımda olanların yüzde 74,7’si 60 yaşın üzerinde. Ayrıca risk grubunu hep söylüyoruz, kronik hastalığı olanlar için hipertansiyonu örnek olarak gösteriyorum.

Hayatını kaybedenlerin yüzde 69’u tansiyon hastası olan. Şu an yoğun bakımda olanların yüzde 63,3’ü tansiyon hastası. Özellikle gördüğünüz gibi hayatını kaybedenlerin yzüde 80’i 60 yaş üstü, kronik hastalıklarla da eşlik ediyor.

Bizim şu dönemde kronik hastalığı olan, 60 yaş üstü olan her vatandaşımızın daha riskli olduğunu görüyoruz. Yüzde 80 oranında kaybettiklerimizin bu grupta olduğunu görüyoruz. 60 yaş üstü ve kronik hastalığı olanlarının evden çıkmamalarını, kendilerini izole etmelerini ve sosyal mesafe kuralına uymalarını istiyoruz.

Sağlık çalışanlarından testi pozitif çıkanların sayısını vermek içimden gelmiyor. 601 kişi.