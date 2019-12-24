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Son Dakika: 64 faytoncuya suç duyurusu
Adalar Kaymakamlığı, ruam hastalığı nedeniyle itlaf edilen 105 atın sahibi 64 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. / Son Dakika…
Büyükada’da yük ve turist taşımacılığında kullanılan atlardan 105’i ruam hastalığına yakalandığı için öldürülmek zorunda kalmıştı.
Büyükada’da çok sayıda at, ruam hastalığı nedeniyle öldürülerek gömülmüştü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adalar’da yalnızca turistik amaçla az sayıda faytonun bulundurulacağını, ulaşımın elektrikli ve lastikli araçlarla yapılacağını açıklamıştı.