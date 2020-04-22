DünyaGündemManşetSon Dakika
Son Dakika: 700 bini geçti
Dünya genelinde koronavirüsün yol açtığı Covid-19 hastalığını yenenlerin sayısı 700 bini geçti. / Son Dakika...
Worldometer verilerine göre Türkiye saatiyle 12.30 itibariyle hastalıktan kurtulup iyileşenlerin sayısı 701 bine ulaştı.
Dünya genelinde vaka sayısı ise 2 milyon 571 bin 525 olurken aktif vaka sayısı ise 1 milyon 692 bin 164.
Kapanan vakalarda da 879 bin 351’e yükseldi. 178 bin 281 kişi yaşamını yitirirken kapanan vakalarda ölüm oranı yüzde 20’ye düştü. Bu oran bir süredir yüzde 21’di.
İstatistiklerde dünden itibaren bir iyi haber daha oluştu. 1 milyon 700 bine yakın aktif vakalar içerisinde durumu kritik olanların oranı da yüzde 3’e düştü. Bu oran da uzun bir süredir yüzde 4 ile 5 arasında değişiyordu.
Koronavirüs'ten Nasıl Korunabiliriz?
Son Dakika Koronavirüs Haberleri
- Son Dakika: Vaka sayısında büyük düşüş
- 7 kulüp oynamak istemiyor
- Doktorlara saldırılar arttı, hükümet yeni yasa çıkardı
- Havuz ve denizlerde koronavirüs riski var mı?
- Son Dakika: 700 bini geçti
- Adana’dakinin bir benzeri: Fuar alanındaki sahra hastanesi 1 ayını doldurdu
- NHS’ye anlamlı bağış: Stephen Hawking kullanıyordu
- 84 tonluk tıbbi malzeme siparişi sonunda İngiltere’ye ulaştı
- Koronavirüs sineklerden bulaşır mı?
- ABD’de Çin’e karşı bir dava daha!