Son Dakika: 700 bini geçti

Worldometer verilerine göre Türkiye saatiyle 12.30 itibariyle hastalıktan kurtulup iyileşenlerin sayısı 701 bine ulaştı.

Dünya genelinde vaka sayısı ise 2 milyon 571 bin 525 olurken aktif vaka sayısı ise 1 milyon 692 bin 164.

Kapanan vakalarda da 879 bin 351’e yükseldi. 178 bin 281 kişi yaşamını yitirirken kapanan vakalarda ölüm oranı yüzde 20’ye düştü. Bu oran bir süredir yüzde 21’di.

İstatistiklerde dünden itibaren bir iyi haber daha oluştu. 1 milyon 700 bine yakın aktif vakalar içerisinde durumu kritik olanların oranı da yüzde 3’e düştü. Bu oran da uzun bir süredir yüzde 4 ile 5 arasında değişiyordu.