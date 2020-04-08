Son Dakika: 87 kişi daha hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı 8 Nisan 2020’ye ait koronavirüs verilerini paylaştı.

Buna göre son 24 saatte 24 bin 900 kişiye test yapılırken bunlardan 4 bin 117’si pozitif çıktı. Şimdiye kadarki günlük en yüksek vaka sayısına ulaşıldı. Türkiye’deki toplam vaka ise 38 bin 226 oldu.

Bugün 264 kişi taburcu olurken iyileşenlerin toplam sayısı 1846’ya yükseldi.

1492 kişinin yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Entübe hasta sayısı ise 995.