Son Dakika: ABD Büyükelçiliği yakınında bombalı saldırı

Washington Post muhabiri Sudarsan Raghavan, “ABD’nin Tunus büyükelçiliği yakınında büyük bir patlama oldu. İntihar bombacısı kendini patlattı.” dedi.

Görgü tanıkları da büyükelçilik yakınındaki bir kişinin kendini havaya uçurduğunu doğruladı.

AA’nın geçtiği habere göre ABD’nin Tunus Büyükelçiliği yakınında motosikletli bir intihar eylemcisi bombalı saldırı düzenledi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, başkent Tunus’taki ABD Büyükelçiliği yakınında motosikletli bir kişi bombalı saldırı gerçekleştirdi.

Yerel basında çıkan haberlerde patlamanın, büyükelçilik çevresinde nöbet tutan güvenlik güçlerine ait aracın yakınında meydana geldiği belirtildi.

Saldırı sonrası can kaybı ve yaralanmaya ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.