Son Dakika: Afganistan’da Taliban bölgesinde uçak düştü

Afganistan’ın Gazne vilayetinde Ariana Afgan Havayollarına ait bir yolcu uçağı düştü. Ancak terör örgütü Taliban yaptığı açıklamada ABD’ye ait savaş uçağını düşürdüğünü ileri sürdü.

Afgan yetkilileri, Gazne eyaletinde bir devlet uçağının düştüğünü açıkladı. Doğu eyaleti kısmen Taliban tarafından kontrol ediliyor. Ölü sayısının yüksek olmasından endişe ediliyor.

Ariana Afghan Airlines’a ait yolcu uçağında yerel basına göre en az 80 kişi vardı. Kazanın nedeni henüz bilinmiyor.

Gazne valisi sözcüsü Aref Noori yaptığı açıklamada, “Ariana Afgan Havayoluna ait bir Boeing uçağı, Gazne eyaletinin dağlık Deh Yak bölgesinde yerel saatle 13:10 civarında düştü” dedi.

Gazne Valisi Vahidullah Kilimzey ise AA’ya yaptığı açıklamada uçağın hangi şirkete ait olduğunun henüz bilinmediğini ve bölgede Taliban’ın etkili olması nedeniyle net bilgi akışının olmadığını söyledi.

Gazne Emniyet Müdürü Ahmad Halid Vardak da uçağın Ariana Havayollarına ait olduğunu açıkladı.

Uçağın düştüğü Gazne eyaletindeki dağlık Deh Yak bölgesi, kısmen Taliban kontrolü altında. İl, Hindukuş sıradağlarının eteklerinde yer alıyor.

Ariana kazayı reddetti!

Afganistan’ın ulusal havayolu şirketi Ariana Airlines, web sitesinden yaptığı açıklamada tüm uçaklarının güvenli durumda bulunduğunu belirterek kaza iddiasını reddetti.

Afganistan’daki son büyük ticari uçak kazası, 2005’te Batı Herat’tan başkent Kabil’e bir Kam Air uçağının karlı havada dağlara çarpmasıyla meydana gelmişti.

Son Dakika: Taliban’dan “biz düşürdük” açıklaması

Taliban sözcüsü Zebihullah Mücahit, Twitter’dan paylaştığı açıklamada “Gazni vilayetinin Deh Yak semtindeki Sadukhel bölgesinde bugün öğleden sonra Amerikalı işgalcilere ait özel bir uçak, istihbarat amaçlı uçuş yaparken düşürüldü” dedi.Açıklamada, uçağın içindeki tüm mürettebatın öldüğü, aralarında üst düzey CIA (ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı) yetkililerinin de bulunduğu öne sürüldü.Taliban sözcüsü “Yakın geçmişte, Helmand, Balkh ve diğer bölgelerde işgalcilere ve kölelerine ait bazı uçaklar ve helikopterler Mücahitler tarafından düşürüldü” dedi.NATO henüz düşen uçakla ilgili bir açıklama yapmadı, ABD de olayın soruşturulduğunu söyledi.