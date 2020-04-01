Son Dakika: Askeri kargo uçağı havalandı
Türkiye'nin Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülkelerden İspanya ve İtalya'ya tıbbi yardımlarını taşıyan askeri kargo uçağı, Ankara'dan havalandı.
Dünyada yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) en fazla etkilenen ülkelerden olan ve aynı zamanda salgının Avrupa’daki merkez üssü haline gelen İspanya ve İtalya’ya Türkiye’den yardım eli uzandı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bünyesindeki askeri fabrikalarda, dikimevleri ile Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunda, yerli ve milli imkanlarla üretilen, koruyucu önlem sağlayan maske ve kıyafet, antibakteriyel sıvı gibi binlerce tıbbi yardım malzemesi Etimesgut Askeri Havaalanı’nda askeri kargo uçağına yüklendi.
Gönderilen malzemelerin yer aldığı sandıkların üzerinde İtalyanca ve İspanyolca, Mevlana’nın “Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var.” sözü ve “Türkiye’den İspanyol halkına sevgilerle” ifadesi yer aldı.
Türkiye’nin gönderdiği yardımları taşıyan uçak, Ankara’dan ilk olarak İspanya’ya hareket etti. Uçak oradan da İtalya’ya gidecek.
Koronavirüs'ten Nasıl Korunabiliriz?
Son Dakika Koronavirüs Haberleri
- Koronavirüs aşısı için çalışmalarda durum ne? İşte en umut veren 6 koronavirüs aşı çalışması
- Son Dakika: Askeri kargo uçağı havalandı
- Trump’tan maskeye alternatif tavsiye: “Herkeste var, kullanın”
- Son Dakika: Koronavirüste günün bilançosu açıklandı! Tüm sayılar artıyor
- Son Dakika: Virüs TBMM’de!
- Putin’e koronavirüs hastanesini gezdirmişti!
- Terim’den sonra Albayrak da taburcu oldu
- CHP’li belediyelerin hesaplarına bloke
- Meslek lisesinde makine üretildi! Günde 100 bin maske
- “Fahrettin Koca tek başına karar alabilse hemen sokağa çıkma yasağı ilan eder”