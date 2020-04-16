Son Dakika: Avcılar’da metrobüs kazası

Alınan bilgilere göre Avcılarda sefer halinde iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı. Kaza nedeniyle seferler çift yönlü olarak durduruldu.

Olay yerine çok sayıda ambulans yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, seferler çift yönlü olarak durdu.

Kazada 4 kişinin yaralandığı öğrenildi. Biri şoför iki kişi araçlarda sıkışırken sağlık ve itfaiye ekipleri yaralıları kurtarmak için çalışıyor.