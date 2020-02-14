Son Dakika: Bahçelievler’de bina çöktü

İstanbul’un Bahçelievler ilçesinde daha önce boşaltıldığı öğrenilen bir bina çöktü. / Son Dakika…

Emek Caddesi Narlı Sokak’ta boş bir binanın çökmesi üzerine, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Enkaz altında insan olması ihtimaline karşı, Bahçelievler Belediyesi arama kurtarma ekibinin de olay yerine gittiği öğrenildi.

Bahçelievler Siyavuşpaşa'da bina çöktü İstanbul’un Bahçelievler ilçesi Siyavuşpaşa semtinde daha önce kentsel dönüşüm kapsamında boşaltıldığı öğrenilen bir bina çöktü.https://www.nationalturk.com/son-dakika-bahcelievlerde-bina-coktu/ تم النشر بواسطة ‏‎NationalTurk News‎‏ في الجمعة، ١٤ فبراير ٢٠٢٠

Siyavuşpaşa’da bina çöktü: Valilikten açıklama

İstanbul Valiliği, Bahçelievler’de kentsel dönüşüm sebebiyle bir ay önce boşaltılan ve içinde kimsenin yaşamadığı belirtilen bir binanın henüz bilinmeyen nedenle çöktüğünü bildirdi.

İstanbul Valiliğinden Bahçelievler’de çöken binaya ilişkin yapılan açıklamada, “Siyavuşpaşa Mahallesi’nde saat 14.44’de kentsel dönüşüm sebebiyle bir ay önce boşaltılan ve içinde kimsenin yaşamadığı belirtilen bir bina henüz bilinmeyen bir nedenle çökmüştür.” denildi.

Olay yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği belirtilen açıklamada, “Çevrede güvenlik önlemleri alınmıştır. Çökme sırasında herhangi bir vatandaşımıza yönelik olumsuz bir durum olup olmadığı araştırılmaktadır.” ifadeleri kullanıldı.

Olay yerine gelen Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, binada oturan olmadığını belirterek, kullanılmayan ve yıkılacağı için boşaltılan binanın alt katına kaçak olarak bazı hurdacıların girdiğinin söylendiğini anlattı.

Bazı kişilerin kağıt toplayan hurdacının dışarı çıktığını, bazılarının da içeride olduğunu söylediğini aktaran Bahadır, “AFAD, itfaiye ve belediyenin arama ve kurtarma ekipleri burada çalışıyoruz. AFAD’ın köpekleri geldi. Dinleme cihazları getirildi. Yıkılan binanın altında kimse olup olmadığına bakılıyor. Yıkılan bina yandaki 7 katlı binanın 4 katının yan duvarına biraz hasar vermiş. Orada da yaralı ve ölüm vakamız yok, sadece maddi kayıp var. Tüm ekipler çalışıyoruz. Yıkılan binanın altında bir insan var mı, araştırıyoruz.” dedi.

Bahadır, çöken binanın hasar verdiği yandaki binanın ise yeni olduğunu dile getirdi.

“Bina stoğumuzun 3’te biri yeni”

Bahçelievler Belediye Başkanı Bahadır, ilçede bulunan yaklaşık 22 bin binanın yüzde 35’inin 1999 Marmara Depremi’nden sonra dönüşüme uğradığını, bina stoğunun 3’te birinin yeni olduğunu söyledi.

İlçedeki binaların 3’te 2’sinin ise eski olduğuna işaret eden Bahadır, “Geldiğimizden beri 10 aydır Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile beraber kentsel dönüşümle ilgili çalışmalarımızı hızlandırdık. İnsanları ikna etmeye, yani ‘Mezar evlerde oturacağınıza gelin eviniz küçülsün, imkanlarınız ölçüsünde katkı sağlayın, yenileyin.’ diye gayret ediyoruz.” diye konuştu.

Siyavuşpaşa’nın bitişik nizam bir mahalle olduğu bilgisini veren Bahadır, şöyle devam etti:

“40 yıldır böyle kurulmuş. Orada biraz sıkıntımız var. Arkadaşlarımızı ikna edemiyoruz ama Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ve Cumhurbaşkanımız bize söz verdi. Eğer ada bazlı 5 dönüm civarında birleşirse, kat artışı değil metrekare artışı vererek bir kolaylık sağlayacağız ve yenilenmesine gayret edeceğiz.”

Bahadır, bu kapsamda belediyenin imar müdürlüğünün çalıştığını anlatarak, “Kentsel Dönüşüm Ofisi kurduk. Özellikle arkadaşlarımız apartman sakinlerine çizim yaparak gösteriyor. Elimizden geleni yapıyoruz. Hükümetimizin verdiği kira ve taşıma yardımı gibi imkanlar var. Vatandaşlarımızı bir an öne dönüşüm için ikna etmeye çalışıyoruz.” şeklinde konuştu.