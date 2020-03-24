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Son Dakika: Bakan Koca 24 Mart bilançosunu açıkladı!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son koronavirüs kaynaklı olarak 7 kişinin daha yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Bakan Koca son 24 saatte 3 bin 952 test yapıldığını, 343 yeni koronavirüs vakası olduğunu duyurdu. Böylece Türkiye’de toplam ölü sayısı 44’de, vaka sayısı ise bin 872’ye yükseldi.
Koca’nın mesajı şöyle;
“Kaç kişi? 195 ülkede her gün bu soruluyor. Kayıplar versek de Türkiye için geç değil. Tedbir, artışın önünü kesebilir. SON 24 SAATTE toplam 3.952 test yapıldı. 343 yeni tanı var. 7 hastamızı kaybettik. Biri KOAH hastasıydı. Altısı ileri yaştaydı. Aldığımız tedbir kadar güçlüyüz.”
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