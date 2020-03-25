Son Dakika! Bakan Koca taburcu olan hastaları açıkladı

Bakan Koca biri 60, diğeri 65 yaşında iki hastanın yoğun bakım süreçlerinin ardından dün ve bugün taburcu edildiğini söyledi.

Koca, koronavirüse ilişkin “Bilim, bugün için büyük vaatlerde bulunamıyor. Bu insan sağlığının yeni ve sırrı tam olarak çözülememiş düşmanı.” dedi.

Bakan Koca sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Koronavirüse karşı verdiğimiz mücadelenin başarısı tek tek her birimize bağlıdır. Orta yaşlardaki vaka sayısı az değil. Virüs genç, yaşlı, orta yaşlı ayrımı yapmıyor. Başlardaki kendimizi koruma refleksi bizi her şeye rağmen avantajlı kılıyor.”

Sağlık Bakanı Koca okullara verilen aranın tatili olarak görünmemesi gerektiğini vurgulayarak, verilen aranın uzatılacağını söyledi.

Eğitime verilen ara uzatıldı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların 30 Nisan’a kadar tatil edildiğini ancak uzaktan eğitime devam edileceğini açıkladı.

Ayrıntılar geliyor…