Son Dakika! Bakan Koca: Vaka artış hızı düşme eğiliminde

Hayatını kaybedenlerin sayısı 908’e yükseldi.

Son 24 saatte yapılan 28 bin 578 testte 4 bin 56 kişi pozitif çıktı. Böylece toplam koronavirüs vaka sayısı 42 bin 282’ye yükseldi.

296 kişi iyileşip taburcu olurken toplam iyileşen sayısı 2 bin 142 oldu.

1552 kişinin yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Entübe hasta sayısı ise 1017.

Türkiye’de yapılan test sayısı ise 276 bin 338’e yükseldi.

Günün verilerini paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca “Hastalarımızdan 296’sı daha şifa buldu. Taburcu olan toplam hasta sayımız 2.142’ye ulaştı. Günlük 30.000 test hedefimize ulaşmak üzereyiz. Artan test sayımıza rağmen vaka artış hızı düşme eğiliminde. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Evde kalalım.” ifadelerini kullandı.