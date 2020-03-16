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Son Dakika: Bakan Koca’dan “gizli belge” açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili sosyal medya ve WhatsApp'tan "gizli belge" adıyla yayılan görselin gerçek dışı olduğunu bildirdi.

NationalTurk 16/03/2020
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Koca “Güven kaybına yol açarak 82 milyonun zaafa düşmesini amaçlayanlar var. Hassasiyetinizle oynayanlar var, şans tanımayın.” ifadelerini kullandı.

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