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Son Dakika! Bakanlık günün bilançosunu açıkladı: 37 ölü
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs salgınında bugünün rakamlarını açıkladı. 37 kişi hayatını kaybetti.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre bugün 11 bin 535 kişiye test yapıldı, 1610 kişide test sonucu pozitif çıktı.
Yapılan testlerin toplam sayısı 76 bin 981’e, vaka sayısı 10 bin 827’ye, toplam vefat sayısı ise 168’e yükseldi.
Yoğun bakımda bulunan hasta sayısı ile entübe hasta sayısında da artış dikkat çekti. Yoğun bakımda 725, entübe durumda ise 523 hasta bulunuyor.
İyileşen ve taburcu olan hasta sayısı ise 162 oldu.
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