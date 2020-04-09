Son Dakika: Boris Johnson’dan haber var

Boris Johnson’un sağlığı hakkında yeni bir açıklama geldi. Johnson’un sözcüsü yaptığı açıklamada “Başbakan, bu akşam yoğun bakımdan odaya alındı. Burada iyileşmesinin ilk evresi boyunca yakından takip edilecek” ifadelerini kullandı. Johnson’un moralinin de çok iyi olduğu bildirildi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’un yoğun bakımdan çıktığı haberi, ülkenin siyasi yelpazesinde büyük bir sevinçle karşılandı.

Uluslararası Ticaret Sekreteri Liz Truss “Hooray (Yaşasın)” derken rakip İşçi Partili David Lammy ise “Boris Johnson yoğun bakımdan çıktı. Tüm ülke onu mümkün olan en kısa sürede tam bir şekilde iyileşmesini bekliyor” dedi.

Boris Johnson’un koronavirüs süreci

“Ateş ve öksürük” belirtileri gösteren Johnson’ın, 27 Mart’ta yapılan Kovid-19 testi pozitif çıkmıştı. O tarihten itibaren kendisini izole eden 55 yaşındaki Başbakan Johnson, 3 Nisan’da yayımladığı videoda, “Hala ateşim var ve bu nedenle hükümetin tavsiyesi uyarınca, bu belirti gidene kadar kendimi tecrit etmeyi sürdürmem gerekiyor.” ifadelerini kullanmıştı.

Durumu düzelmeyen, ateş ve öksürük gibi belirtileri devam eden Johnson, 5 Nisan akşamı hastaneye kaldırılmış, durumunun kötüleşmesi üzerine de ertesi gün yoğun bakıma alınmıştı.

3 gün yoğun bakımda kalan Johnson’a oksijen tedavisi uygulandığı ancak solunum cihazına bağlanmadığı bildirilmişti.