Son Dakika! Boris Johnson da pozitif çıktı

İngiliz basınının son dakika olarak servis ettiği haberlerde, İngiltere Başbakanı Boris Johnson’un koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi.

İngiltere’de geçen hafta 71 yaşındaki Galler Prensi Charles’ta da corona virüsü tespit edilmişti.

Başbakanlık sözcüsü Boris Johnson’un hafif semptomlar gösterdiğini, evinde karantinaya alındığını söyledi.

Boris Johnson, Twitter hesabından yayımladığı video mesajında, son 24 saatte hafif belirtiler göstermeye başladığını, bunun üzerine yapılan Kovid-19 tesitinin pozitif çıktığını söyledi.

Kendisini karantinaya aldığını belirten Johnson, hükümet işlerini bundan böyle video konferans yoluyla yürüteceğini kaydetti.

Birleşik Krallık genelinde şu anda 11 bin 800’ün üzerinde koronavirüs vakası bulunuyor. Şu ana kadarki can kaybı da 578.

Hükümet, aldığı önlemler çerçevesinde Pazartesi günü zorunlu alışveriş ve egzersiz dışında sokağa çıkmayı yasaklamıştı.

Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.

I am now self-isolating, but I will continue to lead the government’s response via video-conference as we fight this virus.

Together we will beat this. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/9Te6aFP0Ri

— Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) March 27, 2020