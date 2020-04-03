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Son Dakika! Can kaybı 425’e yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.

NationalTurk 03/04/2020
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– Genç nüfusun hareketliliği en zayıf noktalarımızdan biri. Bilim kurulumuz salgının riskle seyrettiği yerlerde daha sıkı tedbirler alınması için tavsiye kararları aldı. Cumhurbaşkanımız alınan kararları açıklayacak.

– Son 24 saatte 16 bin 160 test yapıldı, 2 bin 786 yeni pozitif vaka tespit etti. Bugün kaybettiğimiz 69 kişiyle toplam can kaybımız 425’i buldu

– Son 24 saatte 16 bin 160 test yapıldı. 2786 daha pozitif vaka tespit ettik. Toplam vaka sayımız 20 bin 921 oldu

– İstanbul’da 12 bin 231, İzmir’de 1105, Ankara’da 860, Konya’da 601, Kocaeli’de 500 vaka var. 56 ilde virüs nedeniyle vefat yaşandı.

– Türkiye’de iyileşen hasta sayısı 484’e yükseldi.

– Şehirler arası hareketliliği daha fazla kısıtlayıcı tedbirlere ihtiyaç var. Başta İstanbul olmak üzere sokak hareketlilik beklenen düzeye inmedi.

– Hayatını kaybedenlerin yüzde 78,7’sini 60 yaş üstü vatandaşlar oluşturuyor. 50 yaş üzerindeki vefat sayısının giderek daha artmış olduğunu ve özellikle erkek oranının kadınlara göre yüksek olduğunu gördük.

– Türkiye’nin analizi, şu anda İstanbul’da bir kişi 16 kişiye bulaştırıyor.

Soru-Cevap

– (Çin’den gelen ilaç) Entübe edilmeden başlanmasının daha faydalı olacağı düşünülüyor.

– (Hayatını kaybeden sağlık çalışanları) Benim de gönlümden şehit olarak geçmeleri yatar. Önümüzdeki günlerde gündeme gelebilecek bir konu.

– (Bilim Kurulu üyeleri) Semptomu olan arkadaşlar testlerini yaptırıyor. Bir bilim insanımızın böyle bir durumunu olduğunu söyleyebilirim.

– (Umreden gelenler) Koronavirüsün yayılımında, umreden gelenler ile yurt dışından gelenler farksız. İki haftalık zaman diliminde yurt dışından gelenlerin içindeki umreci oranı yüzde 16, Avrupa’dan gelenlerin oranı çok yüksekti.

– (Enfekte olan sağlık çalışanı sayısı) Her gün bu sayının arttığını söyleyebilirim.

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