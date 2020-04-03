Son Dakika! Can kaybı 425’e yükseldi

– Genç nüfusun hareketliliği en zayıf noktalarımızdan biri. Bilim kurulumuz salgının riskle seyrettiği yerlerde daha sıkı tedbirler alınması için tavsiye kararları aldı. Cumhurbaşkanımız alınan kararları açıklayacak.

– Son 24 saatte 16 bin 160 test yapıldı, 2 bin 786 yeni pozitif vaka tespit etti. Bugün kaybettiğimiz 69 kişiyle toplam can kaybımız 425’i buldu

– Son 24 saatte 16 bin 160 test yapıldı. 2786 daha pozitif vaka tespit ettik. Toplam vaka sayımız 20 bin 921 oldu

İyileşen 69 hastamız daha var. Kayıp sayımız düne kıyasla az. Tablonun bütünü ise bize şunu söylüyor: Temas içinde olmamalıyız, araya mesafe koymalıyız, kendimizi izole etmeliyiz. Virüsün yayılmasını tedbirleri uygulayarak durdurabiliriz 🔍 https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/I2PH5la906 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 3, 2020

– İstanbul’da 12 bin 231, İzmir’de 1105, Ankara’da 860, Konya’da 601, Kocaeli’de 500 vaka var. 56 ilde virüs nedeniyle vefat yaşandı.

– Türkiye’de iyileşen hasta sayısı 484’e yükseldi.

– Şehirler arası hareketliliği daha fazla kısıtlayıcı tedbirlere ihtiyaç var. Başta İstanbul olmak üzere sokak hareketlilik beklenen düzeye inmedi.

– Hayatını kaybedenlerin yüzde 78,7’sini 60 yaş üstü vatandaşlar oluşturuyor. 50 yaş üzerindeki vefat sayısının giderek daha artmış olduğunu ve özellikle erkek oranının kadınlara göre yüksek olduğunu gördük.

– Türkiye’nin analizi, şu anda İstanbul’da bir kişi 16 kişiye bulaştırıyor.

Soru-Cevap

– (Çin’den gelen ilaç) Entübe edilmeden başlanmasının daha faydalı olacağı düşünülüyor.

– (Hayatını kaybeden sağlık çalışanları) Benim de gönlümden şehit olarak geçmeleri yatar. Önümüzdeki günlerde gündeme gelebilecek bir konu.

– (Bilim Kurulu üyeleri) Semptomu olan arkadaşlar testlerini yaptırıyor. Bir bilim insanımızın böyle bir durumunu olduğunu söyleyebilirim.

– (Umreden gelenler) Koronavirüsün yayılımında, umreden gelenler ile yurt dışından gelenler farksız. İki haftalık zaman diliminde yurt dışından gelenlerin içindeki umreci oranı yüzde 16, Avrupa’dan gelenlerin oranı çok yüksekti.

– (Enfekte olan sağlık çalışanı sayısı) Her gün bu sayının arttığını söyleyebilirim.