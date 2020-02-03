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Son Dakika: Çin’den gelen tüm uçuşlar durduruluyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Çarşamba gününden itibaren ay sonuna kadar Çin’den gelen bütün uçuşların durdurulması kararını aldıklarını duyurdu. / Son Dakika…
Koca ayrıca Japonya, Tayvan, Tayland, Hong Kong, Singapur, Güney Kore ve Malezya’dan gelenlere yönelik termal kamera uygulamasına başlanacağını bildirdi.
Bakan Koca, Zekai Tahir Burak Hastanesi’nde tutulan 61 kişiden koronavirüs için alınan numunelerin sonuçlarının tamamının negatif çıktığını da sözlerine ekledi.