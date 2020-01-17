Son Dakika: Doğa Koleji öğretmenlerin maaşını ödedi

İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, Doğa Koleji ile ilgili devir işlemlerinin tamamlandığını, öğretmenlerin maaş ödemelerinin yapıldığını bildirdi.

witter hesabından açıklama yapan Mehmet Karaca “Doğa Okulları İTÜ uhdesine geçmiştir. Tüm Doğa’lılar tatile gönül ferahlığıyla giriyor. Maaşlar yatmaya başladı. Hepimize hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.

Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Özeren tarafından yapılan açıklama ise şöyle;

“Değerli Doğa Koleji öğretmen, personel ve velilerimiz

Öncelikle tüm tarafların sabrı için teşekkür ediyoruz.

Son bir aydır, gece gündüz demeden Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Bakanlarımız Berat Albayrak ve Ziya Selçuk ve bankaların kıymetli genel müdürleriyle birlikte büyük bir gayretle sorunları çözüme kavuşturmuş bulunuyoruz. Bugün itibariyle maaşların ödeneceği müjdesini de vermek isteriz.

Bugüne kadar ne yaptıysak ülkemizin geleceğine fayda sağlamak, gelecek nesillere bilgi ve birikimimizi aktarmak için yaptık. Bundan sonra da farklı olmayacak. Doğa Koleji sürecinde bizlere güvenen herkese çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonra Doğa Koleji çocuklarımızın, öğretmenlerimizin başarıları ile gündem olacağı yeni bir döneme başlıyoruz.

Öğretmenlerimiz, velilerimiz ve öğrencilerimiz gönlünü ferah tutsun, Türkiye’nin en önemli eğitim kurumlarından biri olan İTÜ’nün tecrübesiyle herkesin rahat bir nefes almasını sağlayacağız.

Öğrencilerimizin eğitim ve öğretim sürecinde yaşanan aksaklıklar oldu. Bu süreci hızla telafi etmek için yola çıkacağız. Öncelikle hızlı bir eğitim planlaması yapıp öğrencilerimizin kaybettiği zamanı el ele vererek telafi edeceğiz.

Öğretmen ve personelimizle istişare toplantıları gerçekleştireceğiz. Onların düşünceleri bizim politikamızı oluşturmada çok önemli olacak.

Velilerimizle buluşacağız. Onların da kaygıları var, sınavlara hazırlanan çocuklarımız var. Velilerimizin kaygılarını gidermek için çalışmalarımızı hızlandıracağız.

Çocuklarımız ve velilerimiz, öğretmenleriyle el ele vererek geleceklerini planlayacak. Biz de bu süreçte üzerimize düşenleri fazlasıyla yerine getireceğiz.

Bundan sonraki süreci de el birliğiyle yürüteceğimize inancım tam. Bize katkı sunmak isteyen her kesimden insana kapımız açık. Tüm fikirleri ve eleştirileri dinleyerek bu işin altından başarıyla kalkacağız.

Yeni dönemin herkese hayırlı olmasını diliyor, saygılarımı sunuyorum.”