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Son Dakika! Efsane modacı koronavirüs kurbanı
İtalyanların ünlü ayakkabı tasarımcısı Sergio Rossi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. / Son Dakika...
Ayakkabı efsanesi Sergio Rossi 84 yaşında İtalya’nın Cesena şehrinde yaşamını yitirdi.
Rossi’nin ölüm sebebi resmi olarak açıklanmadı ancak birkaç gün önce Koronavirüs şüphesiyle Cesena’daki bir hastaneye kaldırılmıştı.
Koronavirüs'ten Nasıl Korunabiliriz?
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