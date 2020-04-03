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Son Dakika! Efsane modacı koronavirüs kurbanı

İtalyanların ünlü ayakkabı tasarımcısı Sergio Rossi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. / Son Dakika...

NationalTurk 03/04/2020
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Ayakkabı efsanesi Sergio Rossi 84 yaşında İtalya’nın Cesena şehrinde yaşamını yitirdi.

Rossi’nin ölüm sebebi resmi olarak açıklanmadı ancak birkaç gün önce Koronavirüs şüphesiyle Cesena’daki bir hastaneye kaldırılmıştı.

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