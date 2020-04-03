Son Dakika! Efsane modacı koronavirüs kurbanı

Ayakkabı efsanesi Sergio Rossi 84 yaşında İtalya’nın Cesena şehrinde yaşamını yitirdi.

Rossi’nin ölüm sebebi resmi olarak açıklanmadı ancak birkaç gün önce Koronavirüs şüphesiyle Cesena’daki bir hastaneye kaldırılmıştı.