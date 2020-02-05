Son Dakika: Ekiplerin üzerine de çığ düştü

Van’ın Bahçesaray ilçesinde çığ altındaki 2 kişiyi arayan ekiplerin üzerine çığ düştü./ Son Dakika…

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Bahçesaray’da çığın altında kalan minibüsteki 2 kişiyi arayan ekiplerin üzerine de çığ düştüğünü söyledi.

Bilmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde dün düşen çığın altında kalan iş makinesi ve minibüsteki 7 kişinin kurtarıldığını, 5 kişinin ise yaşamını yitirdiğini anımsattı.

Bölgede 2 kişinin daha çığ altında kaldığının değerlendirildiğini ve ekiplerin bu yönde çalışma başlattığını anlatan Bilmez, “Söz konusu bölgede yoğun bir çalışma yürütülüyor. 2 kişiyi arayan arayan AFAD, UMKE ve diğer ekiplerin üzerine de çığ düştü. Yapılan çalışmalarda ekiplerdeki 25 kişi kurtarıldı ve hastanelere sevk edildi. Bölgeye çok sayıda yeni ekip takviye edildi.” dedi.

Öte yandan, Bahçesaray Belediye Başkanı Meki Arvas ise şu ifadeleri kullandı:

“Biz Hizan’da iki tane cenazemizi götürüyorduk, orada çalışmalar devam ediyordu. Ancak bazı vatandaşlarımız aynı yolu kullanmak istediler. Tabi ki köy yerinde de devletin tüm çalışmaları devam ettiriyorlardı. 25 kişinin çıkarıldığı haberini aldık yaralı olarak Van’a ulaştırıldı onlar. Diğerleri kaç kişi kalmış net bir bilgi yok elimizde. 25 kişi çıkarılmış, 5 araç operatörlerle beraber çığ altında bilgiyi aldık. Ve çalışmalar hızlı bir biçimde devam ediyor.”

İçişleri Bakanlığı ise kurtarılanların sayısının 30’a yükseldiğini duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında, “Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde meydana gelen çığda devam eden arama kurtarma çalışmaları sırasında bölgede tekrar bir çığ düşme hadisesi yaşanmıştır. Yaşanan bu çığ düşmesi olayında şu ana kadar 30 kişiye ulaşılmış olup, çığ altında olanlar için arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir.

Ayrıca arama kurtarma faaliyetlerini koordine ettiği sırada çığ altında kalan Van AFAD İl Müdürünün yerine Muş İl AFAD müdürü bölgeye sevk edilmiştir. Diğer iller teyakküza geçirilmiş olup arama kurtarma çalışmaları için hazır bekletilmektedir. Ayrıca Ankara’dan yürütülen çalışmaları sevk etmek üzere AFAD Müdahale Daire Başkanı bölgeye gönderilmiştir. Gelişmelerle ilgili bilgi verilecektir” denildi.

Bahçesaray Belediye Başkanı Meki Arvas, çığ altında kalan 8 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan’ın da çığ altında kaldığı ve yaralı olarak kurtarıldığı belirtildi.