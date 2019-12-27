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Son Dakika: Emin Çölaşan ve Necati Doğru’ya FETÖ’den hapis cezası!
Sözcü gazetesi davasında Emin Çölaşan ve Necati Doğru’ya ‘FETÖ’ye yardım’ suçundan 3 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası verildi. Burak Akbay’ın dosyası ayrıldı, 7 sanığa ceza verildi, 1 kişi ise beraat etti. / son Dakika…
“Sözcü gazetesi” davasında Emin Çölaşan ve Necati Doğru, “FETÖ’ye yardım etme” suçundan 3 yıl 6 ay 15’er gün hapis cezasına çarptırıldı.
Mustafa Çetin ve Metin Yılmaz 3 yıl dörder ay hapis cezasına, Yücel Arı, Yonca Yücekaleli ve Bekir Gökmen Ulu 2 yıl birer ay hapis cezasına mahkum edildi.
Hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunan gazetenin sahibi Burak Akbay’ın dosyası ise ayrıldı.