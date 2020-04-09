Son Dakika! EuroBasket 2021 de ertelendi

Ayrıntılar birazdan…

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da 2021 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nın (EuroBasket 2021) yoğun takvim nedeniyle ertelenmesi gerektiğini söylemişti.

Gelecek yıl basketbol fikstürünün de çok yoğun olacağını belirten Türkoğlu, “Temennimiz 2021 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nın 2022’ye ertelenmesi. Çünkü, önümüzdeki yıl olimpiyatlar var. Olimpiyatların bitişi 8 Ağustos, Avrupa Şampiyonası’nın başlaması eylül ayının başı. Olimpiyat sonrası Avrupa Şampiyonası için hazırlanma süreci olmaz. Bunun lige yansıması olur. Haziran 2021’de olimpiyata kalma maçlarını da düşünürsek oyuncuların neredeyse 12 ay hiç dinlenmeden oynaması lazım. Bu da sağlık anlamında çok mantıklı değil” değerlendirmesinde bulundu.