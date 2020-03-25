Son Dakika! Futbol dünyasında bir pozitif vaka daha
Beşiktaş'ın golcüsü Burak Yılmaz, dün akşam hastaneye yatırılan Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın koronavirüse yakalandığını iddia etti.
Beşiktaş ve Milli Takımımızın yıldız golcüsü Burak Yılmaz, Twitter hesabından corona virüsü salgınıyla ilgili açıklama yayınladı. Burak Yılmaz, Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak’a geçmiş olsun dileklerini iletirken, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ’ın da testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Burak Yılmaz’ın Twitter hesabından yaptığı corona virüsü açıklaması şu şekilde:
“Tüm dünyayı etkisine alan Covid-19 virüsü ile biz de Milletçe mücadele etmekteyiz. Hepimiz aynı takımdayız ve en zayıf halkamız kadar güçlü bir zincir olduğumuzu unutmadan yetkililerin tüm tavsiyelerini uygulamaya devam etmekteyiz. #evdekalıyoruz ve #evdehayatvar diyoruz. Bu virüs nedeni ile kayıplarımıza Allah’tan rahmet diliyorum.
Asıl önemli olanın ise tüm tedbirlere rağmen bu virüse yakalanmamız halinde dahi ümitsizliğe kapılmadan onu yeneceğimizi hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamak olduğunu düşünüyorum.
Benim yakın çevremde Fatih Hocam, Göksel abim, Abdürrahim abim ve Şükran ablam bu virüsü yenmek üzere. Çok yakında güzel haberlerini bizlerle paylaşacaklar bundan eminim.
Biz Millet olarak bu güne kadar inandığımız her şeyi başardık. Yine başaracağız.”
Göksel Gümüşdağ’ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı henüz doğrulanmadı. Gümüşdağ’ın hastanede yapılan ilk testinin negatif çıktığı, ikinci test için beklendiği bildirilmişti.
Son Dakika Koronavirüs Haberleri
- 2 ülkeye ateş püskürdü! “Salgının boyutunu gizlediler”
- Son Dakika! Futbol dünyasında bir pozitif vaka daha
- Virüs kraliyet ailesinde! Prens Charles’ın sağlık durumu hakkında ilk bilgiler
- Firma sahibinin reklamlardan haberi yokmuş! “Ünlüler bu kadar mı cahil olur”
- Soylu: Tüm tedbirlere vatandaşımız en üst düzeyde uyuyor
- Fatih Terim’den takımına mesaj
- “ABD’ye kit sattığımız doğru ama Çin’den gelenler farklı”
- Putin’in virüs şovu! 2 testi de negatif çıkan şüpheliyi ziyaret etmiş
- Solunum cihazları için önemli karar
- Mangalcılar İngiliz polisini de çıldırttı!