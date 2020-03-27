FutbolGündemManşetSon Dakika

Son Dakika: Galatasaray yönetiminde bir vaka daha

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

NationalTurk 27/03/2020
0 101

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, kişisel Twitter hesabında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yakalandığını duyurdu.

Günay, “Kovid-19 testim maalesef pozitif çıktı. Genel durumum iyi, tedavime devam ediliyor. İyi dileklerini ileten tüm dostlarıma şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Galatasaray’da 2. Başkanı Abdürrahim Albayrak ve Teknik Direktör Fatih Terim’de de yeni tip koronavirüs tespit edilmişti.

Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Son Dakika Haberleri
Kapalı