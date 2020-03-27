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Son Dakika: Galatasaray yönetiminde bir vaka daha
Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, kişisel Twitter hesabında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yakalandığını duyurdu.
Günay, “Kovid-19 testim maalesef pozitif çıktı. Genel durumum iyi, tedavime devam ediliyor. İyi dileklerini ileten tüm dostlarıma şükranlarımı sunuyorum” dedi.
Galatasaray’da 2. Başkanı Abdürrahim Albayrak ve Teknik Direktör Fatih Terim’de de yeni tip koronavirüs tespit edilmişti.
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