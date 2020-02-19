Son Dakika! Gezi’de beraat veren hakimlere soruşturma izni!

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Gezi davasında ‘beraat’ kararı veren mahkeme heyeti ile ilgili harekete geçti. HSK Birinci Dairesi, Mahkeme Başkanı Galip Mehmet Perk, üye Ahmet Tarık Çiftçioğlu ve Talip Ergen hakkında inceleme ve soruşturma izni verdi. / Son Dakika…

HSK, Gezi Parkı davasında 9 sanıkla ilgili beraat kararı veren İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi üyeleri hakkında inceleme başlattı.

İncelemeyle konuyla ilgili kusur olup olmadığı araştırılacak, müfettiş raporunun ardından heyet hakkında karar verilecek.