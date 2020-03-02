Son Dakika: Gümrük Müdürlüğü aracına roketli saldırı

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde Gürbulak Gümrük Müdürlüğüne ait araca roketli saldırıda bir personel şehit oldu. Saldırının ardından başlatılan operasyonda arazi taraması yapan 1 asker yaralandı.

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde İran sınırındaki Gürbulak Sınır Kapısı’na 3 kilometre mesafedeki tır parkı yakınlarında Gürbulak Gümrük Müdürlüğüne ait araca roketli saldırı düzenlendiği ve yaralıların olduğu öğrenildi.

Bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, arama kurtarma personeli ile jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralılar, Doğubayazıt Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Gürbulak Gümrük Müdürlüğü personelini taşıyan servis aracına yapılan hain saldırı sonucu bir personelin şehit olduğunu bildirildi.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada ise sabah 08.30 sıralarında Gürbulak Sınır Kapısı’nda görev yapan personelin, sabah nöbet değişimi için Doğubayazıt’tan Gürbulak Sınır Kapısı’na gelmek üzere yola çıktığı belirtildi.

Personeli taşıyan zırhlı araca yapılan ateşli saldırıda aracın ön tekerleğinin isabet alması sonucu aracın kontrolden çıktığı aktarılan açıklamada, “Aracın kara yolundan çıkması sonucu trafik kazası meydana gelmiştir.” ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, olayın ardından jandarma personelince bölgede operasyon başlatıldı.

Bomba imha ile mayın arama ekiplerinin arazide tarama faaliyeti yürüttüğü bölgede, 2 ATAK helikopter ise teröristlerin olduğu düşünülen bölgeyi yoğun ateş altına aldı.

Bölgede arazi taraması yapan 1 asker, teröristlerce araziye önceden yerleştirilmiş patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralandı.

Durumu ağır olan asker, helikopterle Erzurum’daki Atatürk Üniversitesi Yakutiye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, saat 08.50’de Ağrı Gürbulak Gümrük Müdürlüğü personelini taşıyan zırhlı araca atılan roketin aracın ön tekerine isabet ettiğini ve çarpmadan dolayı yaralıların bulunduğunu bildirdi.

Bakan Soylu, paylaşımda, “Teröristler takip edilip kıstırıldı. Şu an çatışma devam ediyor.” ifadelerini kullandı.