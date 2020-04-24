Son Dakika: Günlük iyileşen sayısı vaka sayısını geçti

Koronavirüs salgını nedeniyle bugün hayatını kaybedenlerle birlikte Türkiye’de toplam vefat sayısı 2 bin 600’e yükseldi.

Yapılan 38 bin 351 testten 3 bin 122’si pozitif çıktı. Böylece toplam vaka sayısı 104 bin 912 oldu.

Türkiye’de ilk kez günlük vaka sayısı iyileşen sayısının altında kaldı. Bugün 3 bin 246 kişi iyileşerek taburcu oldu. İyileşenlerin toplamı 21 bin 737’ye yükseldi.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1790 olurken entübe hasta sayısı ise 929.

Yapılan toplam test sayısı da 830 bin 257’yi buldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca verileri paylaştığı mesajında “Son 24 saat içinde taburcu olan hasta sayısı, bugüne kadar iyileşen toplam hasta sayısının yaklaşık %15’ini oluşturuyor. Taramada, erken tanı ve tedavide başarılıyız. BU NOKTADAN GERİ DÖNÜŞ OLMAMALI. Alınan sonuçlara tedbirle destek şart. Bize güç verin” ifadelerini kullandı.