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Son Dakika: Günlük test sayısında rekor

Türkiye'de koronavirüs salgınında son 24 saatte 23 kişi daha hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 9 bin 217'ye çıktı.

NationalTurk 29/03/2020
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Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, “Son 24 saatte 1815 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 23 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı 9 bin 217, can kaybı 131’e ulaştı. Son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle tedavisi tamamlanan 35 kişi daha taburcu edildi, toplam sayı 105 oldu.” denildi.

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