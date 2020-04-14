Son Dakika: Haydar Baş koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş koronavirüs tedavisi gördüğü Trabzon’da hayatını kaybetti.

Haydar Baş ve ailesinden 8 kişinin koronavirüs testleri pozitif çıkmıştı. Baş ve ailesi Trabzon’daki özel bir hastanede tedavi görüyordu.

73 yaşındaki Haydar Baş, 5 gündür yoğun bakımda tedavi altındaydı.