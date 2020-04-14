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Son Dakika: Haydar Baş koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

BTP Genel Başkanı Haydar Baş Trabzon'da koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. / Son Dakika...

NationalTurk 14/04/2020
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Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş koronavirüs tedavisi gördüğü Trabzon’da hayatını kaybetti.

Haydar Baş ve ailesinden 8 kişinin koronavirüs testleri pozitif çıkmıştı. Baş ve ailesi Trabzon’daki özel bir hastanede tedavi görüyordu.

73 yaşındaki Haydar Baş, 5 gündür yoğun bakımda tedavi altındaydı.

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