Son Dakika: Hüsnü Mübarek 91 yaşında hayatını kaybetti

Devlet televizyonunun haberine göre, 1981 ile 2011 arasında Mısır’ı yöneten Hüsnü Mübarek, yeniden ameliyat olmasından haftalar sonra hayatını kaybetti.

‘Firavun’ lakaplı Mübarek, 2011 Arap isyanları döneminde Kahire’deki Tahrir Meydanı ile özdeşleşen protestoları sonucunda istifa etmek zorunda kalmıştı.

Çeşitli suçlamalardan yargılanan ve müebbet hapse mahkum edilen Mübarek, 4 yıl hapis yattı.

Mübarek sonrası düzenlenen seçimlerle iktidara gelen Müslüman Kardeşler’e (İhvan) karşı giderek tırmanan protestolar sonucunda dönemin genelkurmay başkanı Abdülfettah es Sisi’nin yönetime el koymasının ardından 2017’de serbest bırakıldı.

Hüsnü Mübarek kimdir?

4 Mayıs 1928’de orta sınıf bir ailenin çocuğu olarak doğan ve askeri eğitim alan Mübarek, 1972’de dönemin yine asker kökenli Cumhurbaşkanı Enver Sedat tarafından Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na getirildi, İsrail ordusuna karşı gösterdiği başarılar nedeniyle onur nişanına layık görüldü.

Sedat’ın en güvendiği isimler arasına girmesi ve 1975’te cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atanmasıyla birlikte Mübarek Milli Demokrat Parti’nin (NDP) kıdemli üyesi sıfatıyla siyasetteki ilk büyük görevini üstlendi.

Enver Sedat’ın 1981’de suikaste uğrayıp hayatını kaybetmesiyle önü açılan Mübarek, Mısır’ın 4. cumhurbaşkanı oldu.