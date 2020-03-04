Son Dakika! İdlib’de yine saldırı: 2 şehit 6 yaralı

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib’deki rejim saldırısında iki askerin şehit olduğunu, altı askerin ise yaralandığını duyurdu. Dün akşam da 1 askerin şehit olduğu 9 askerin yaralandığı açıklanmıştı.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada,”Bahar Kalkanı Harekât alanında bulunan unsurlarımıza Rejimin açtığı ateş sonucu 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 6 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş altına alınmıştır. Hedefler vurulmaya devam edilmektedir” denildi.

İdlib’deki Bahar Kalkanı Harekatı’nda dün rejimin saldırısında 1 asker şehit düşmüş, 9 asker yaralanmıştı.

Bakanlık Twitter hesabından yapılan açıklamada “Bahar Kalkanı bölgesinde bulunan unsurlarımıza Rejimin açtığı ateş sonucu 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 9 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Bölgede 82 Rejim hedefi derhal ateş altına alınmış, vurulmaya devam edilmektedir” denilmişti.