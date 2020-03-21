Son Dakika: İlk sokağa çıkma yasağı yaşlılara

Koronavirüs önlemleri kapsamında ilk sokağa çıkma yasağı uygulaması kronik hastalıkları olanlara ve 65 yaş üstü vatandaşlara geldi.

⚠️ DUYURU ⚠️

21 Mart Cumartesi saat 24.00 itibariyle 65 yaş ve üstü, ayrıca kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın ikametlerinden dışarı çıkmaları, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmaları sınırlandırıldı.

Ayrıntılı bilgi saat 19.30’da vatandaşlarımıza açıklanacaktır.

— T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) March 21, 2020