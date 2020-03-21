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Son Dakika: İlk sokağa çıkma yasağı yaşlılara
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Saat 24.00 itibariyle 65 yaş ve üstü ayrıca kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın ikametlerinden dışarı çıkmaları sınırlandırılmıştır." denildi.
Koronavirüs önlemleri kapsamında ilk sokağa çıkma yasağı uygulaması kronik hastalıkları olanlara ve 65 yaş üstü vatandaşlara geldi.
⚠️ DUYURU ⚠️
21 Mart Cumartesi saat 24.00 itibariyle 65 yaş ve üstü, ayrıca kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın ikametlerinden dışarı çıkmaları, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmaları sınırlandırıldı.
Ayrıntılı bilgi saat 19.30’da vatandaşlarımıza açıklanacaktır.
— T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) March 21, 2020
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