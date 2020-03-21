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Son Dakika: İlk sokağa çıkma yasağı yaşlılara

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Saat 24.00 itibariyle 65 yaş ve üstü ayrıca kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın ikametlerinden dışarı çıkmaları sınırlandırılmıştır." denildi.

NationalTurk 21/03/2020
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Koronavirüs önlemleri kapsamında ilk sokağa çıkma yasağı uygulaması kronik hastalıkları olanlara ve 65 yaş üstü vatandaşlara geldi.

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