Son dakika: İspanya’da yeniden düşüş

22 ve 23 Nisan’da 435 ve 440 ölüm bildiren İspanya’da son 24 saatte 367 kişi yaşamını yitirdi.

Kovid-19 salgınıyla ilgili ölü ve vaka sayılarını güncelleyen İspanya Sağlık Bakanlığının verilerinde göre dün 440 olarak açıklanan günlük ölü sayısındaki artışın bugün 367’ye düştüğü görüldü.

Bu rakam 21 Mart’tan (324 ölü) bu yana Kovid-19 kaynaklı ölümlerde en düşük artış olarak dikkati çekti.

Bakanlık, salgından dolayı şimdiye kadar ölenlerin toplam sayısının 22 bin 524’e yükseldiğini bildirdi.

Vaka sayısında beklenmeyen artış

Ülkede vaka sayısı ise düne nazaran 6 bin 740 artışla toplamda 219 bin 764 oldu.

Kovid-19’u yenen hasta sayısının da 92 bin 355’e çıktığı açıklandı.

İspanya’da sol koalisyon hükümeti, Kovid-19’dan dolayı 14 Mart’ta başlattığı olağanüstü hali 9 Mayıs’a kadar uzatmıştı. İlk aşamada 14 yaş altı çocukların yanlarında bir aile üyesi olması şartıyla kısa süreliğine ve sadece evin 1 kilometre çevresinde sokağa çıkmasına izin veren hükümet, mayıs ortasından itibaren olağanüstü hali biraz daha gevşetmeyi planlıyor.