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Son Dakika: İstanbul’da bir tedbir daha!
İstanbul'da yolcu taşımacılığı yapılan deniz otobüsü, feribot vb. seferlerin saat 17.00'den itibaren durdurulmasına karar verildi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
“İstanbul’da şehirlerarası deniz yolu ulaşımında yük taşımacılığına devam edilmesi, yolcu taşımacılığı yapılan deniz otobüsü, feribot vb. seferlerin bugün 17.00’den itibaren durdurulması kararlaştırılmıştır.”
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