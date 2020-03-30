Son Dakika: İstanbul’da bir tedbir daha!

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

“İstanbul’da şehirlerarası deniz yolu ulaşımında yük taşımacılığına devam edilmesi, yolcu taşımacılığı yapılan deniz otobüsü, feribot vb. seferlerin bugün 17.00’den itibaren durdurulması kararlaştırılmıştır.”