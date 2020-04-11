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Son Dakika! İyileşen hasta sayısında büyük artış

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'de son 24 saatte 95 kişinin daha koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini açıkladı.

NationalTurk 11/04/2020
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Bakan Koca’nın açıkladığı verilere göre Türkiye’de koronavirüs kaynaklı vefat sayısı bin 101’e yükseldi.

Bugün 33 bin 170 kişiye test yapılırken 5 bin 138 kişinin testi pozitif çıktı. 5 bin 138 yeni koronavirüs vakasıyla Türkiye’de toplam vaka sayısı 52 bin 167 oldu. Toplam test sayısı ise 340 bin 380’e ulaştı.

Bugün iyileşen hasta sayısı ise yüksekliğiyle dikkat çekti. Bugün 542 kişi iyileşerek taburcu edildi. İyileşenlerin sayısı 2 bin 965’e çıktı.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı bin 626, entübe hasta sayısı ise bin 21 oldu.

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