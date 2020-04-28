Son Dakika: İyileşen sayısı 5 bini aştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs verilerini açıkladı. Buna göre son 24 saatte 92 kişi daha yaşamını yitirirken toplam vefat sayısı 2 bin 992’ye yükseldi.

Yapılan 29 bin 230 testte 2 bin 392 kişinin testi pozitif çıktı. Böylece Türkiye’deki toplam vaka sayısı 114 bin 453’e ulaştı.

İyileşen hasta sayısındaki artış devam etti. Son 24 saatte 5 bin 18 kişi taburcu olurken iyileşen hastaların toplam sayısı 38 bin 809 oldu.

Yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısı da düşmeye devam ediyor. 1621 kişi yoğun bakımda tedavi görürken 845 kişi entübe durumda.

Türkiye’de yapılan toplam test sayısı ise 948 bin 115 oldu.

Bakan Fahrettin Koca verileri paylaştığı tweetinde “Son 24 saatte 5.000’den fazla hastamız iyileşti. İyileşen toplam hasta sayımız 40.000’e yaklaştı. Yoğun bakım ve entübe sayısında düşüş sürüyor. Yeni vaka sayısı öngörülen seyirde. Çok yakında 1 milyon testi aşmış olacağız. Bu başarıyı riske atmayalım” ifadelerini kullandı.