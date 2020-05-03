Son Dakika: İyileşen sayısı, aktif vaka sayısını geçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs salgını ile ilgili 3 Mayıs verilerini paylaştı ve şu ifadeleri kullandı:

“11 MART’TAN BU YANA, İLK KEZ BUGÜN, iyileşen hasta sayımız, mevcut Koronavirüs hasta sayımızı geçti. Tedbirlere uyuldukça, sonuç, çok daha iyi olacak.”

Türkiye’de son 24 saatte 61 kişi daha koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirdi. Hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 397’ye yükseldi.

Son 24 saatte yapılan 24 bin 1 testte 1670 kişinin testi pozitif çıktı. Türkiye’deki toplam vaka sayısı ise 126 bin 45’e yükseldi.

Bugün 4 bin 892 kişi daha iyileşti ve iyileşenlerin sayısı 63 bin 151’e ulaştı.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1424 olurken entübe durumdaki hasta sayısı ise 766.

Türkiye’de yapılan toplam test sayısı da 1 milyon 135 bin 367’ye çıktı.