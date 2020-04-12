AvrupaGündemManşetSon Dakika

Son Dakika: Johnson taburcu edildi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören İngiltere Başbakanı Boris Johnson tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. / Son Dakika...

NationalTurk 12/04/2020
0 62

Downing Street, Başbakan Boris Johnson’un Buckinghamshire’daki konutunda iyileşmeye devam edeceğini duyurdu.

Bir sözcü, “Tıbbi ekibinin tavsiyesi üzerine Başbakan hemen işe geri dönmeyecek” dedi.

Boris Johnson’un koronavirüs testi 27 martta pozitif çıkmış, geçen hafta pazar günü de hastaneye kaldırılmıştı.

Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Son Dakika Haberleri
Kapalı