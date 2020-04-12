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Son Dakika: Johnson taburcu edildi
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören İngiltere Başbakanı Boris Johnson tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. / Son Dakika...
Downing Street, Başbakan Boris Johnson’un Buckinghamshire’daki konutunda iyileşmeye devam edeceğini duyurdu.
Bir sözcü, “Tıbbi ekibinin tavsiyesi üzerine Başbakan hemen işe geri dönmeyecek” dedi.
Boris Johnson’un koronavirüs testi 27 martta pozitif çıkmış, geçen hafta pazar günü de hastaneye kaldırılmıştı.
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