Son Dakika! “Kanal İstanbul’a başlıyoruz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İnşallah önümüzdeki haftalarda ihaleyi yapıyoruz ve Kanal İstanbul’a başlıyoruz. Bunun çalışması bir haftalık bir yıllık değil ta belediye başkanlığımın sonlarına doğru atılmış bir adımdır.” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi’nde Hizmet İhracatçıları Buluşması ve 2018 Yılı HİB Ödül Töreni ile Haliç Kongre Merkezi’nde 2019 Necip Fazıl Ödülleri Töreni’nde konuşuyor.

Erdoğan’ın açıklamalarından bölümler şöyle;

“İhracatımızı 500 milyar dolara çıkarma hedefimize sıkı sıkıya bağlıyız.

Ülkemiz ve milletimizle ilgili senaryoları yırtıp atarak, tuzakları parçalayıp geçerek yolumuza devam ediyoruz

İnşallah önümüzdeki haftalarda ihaleyi yapıyoruz ve Kanal İstanbul’a başlıyoruz. Bunun çalışması bir haftalık bir yıllık değil ta belediye başkanlığımın sonlarına doğru atılmış bir adımdır.

Büyük ve güçlü Türkiye hedefine hiç olmadığımız kadar yakınız.

Ekonomik güven endeksi kasım ayında yüzde 1,7 oranında artarak 91,3 oldu. Bu alanda son iki aylık yüzde 6,2’yi aştı.”