Son Dakika: Koronavirüs vaka sayısı 2 milyonu aştı

Worldometer internet sitesinin verilerine göre saat 08:30 itibariyle dünya genelinde 2 milyon 65 kişi koronavirüse yakalandı.

Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 126 bin 754’e yükselirken iyileşenlerin sayısı ise 484 bin 597 oldu. Dünya genelinde 1 milyon 388 bin 714 aktif koronavirüs vakası bulunuyor.

Vaka sayılarına bakıldığında 614 bin 236 vaka ile ABD zirvede yer alırken onu sırasıyla İspanya, İtalya, Fransa, Almanya, İngiltere, Çin, İran, Türkiye ve Belçika izliyor.