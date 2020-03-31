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Son Dakika: Koronavirüste günün bilançosu açıklandı! Tüm sayılar artıyor
Türkiye’de koronavirüs nedeniyle bugün 46 kişi daha yaşamını yitirdi. Böylece hayatını kaybedenlerin sayısı 214’e yükseldi. / Son Dakika...
Sağlık Bakanlığı bugünkü koronavirüs salgın sayılarını açıkladı.
Buna göre bugün 15 bin 422 kişiye test yapılırken 2 bin 704 yeni vaka kaydedildi. Türkiye’de toplam vaka sayısı 13 bin 531’e, toplam test sayısı da 92 bin 403’e çıktı.
Toplam iyileşen hasta sayısı 243’e çıkarken yoğun bakım hasta sayısı 847, entübe hasta sayısı ise 622 oldu.
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