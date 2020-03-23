Son Dakika: Koronavirüste kaybımız 37 kişiye ulaştı

Bakan Koca Twitter hesabından paylaştığı açıklamada 3 bin 672 yeni testten 293 kişinin pozitif çıktığını duyurdu.

Fahrettin Koca, “SON 24 SAATTE 3.672 test sonuçlandı. 293 yeni tanı kondu. Çabalarımıza rağmen, hastalığa yenik düşen 7 insanımız daha oldu. GENÇLERE UYARIMIZ VAR: Salgının dışında değilsiniz. Hayatınızı yavaşlatın. Risk ortamına girmeyin. Riski evinize taşımayın. Evde kalın. Hayat eve sığar” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de toplam koronavirüs vaka sayısı ise bin 529’a yükseldi.