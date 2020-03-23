Son Dakika: Koronavirüste kaybımız 37 kişiye ulaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Koronavirüs nedeniyle Türkiye'de hayatını kaybedenlerin sayısının 37'ye çıktığını açıkladı.
Bakan Koca Twitter hesabından paylaştığı açıklamada 3 bin 672 yeni testten 293 kişinin pozitif çıktığını duyurdu.
Fahrettin Koca, “SON 24 SAATTE 3.672 test sonuçlandı. 293 yeni tanı kondu. Çabalarımıza rağmen, hastalığa yenik düşen 7 insanımız daha oldu. GENÇLERE UYARIMIZ VAR: Salgının dışında değilsiniz. Hayatınızı yavaşlatın. Risk ortamına girmeyin. Riski evinize taşımayın. Evde kalın. Hayat eve sığar” ifadelerini kullandı.
Türkiye’de toplam koronavirüs vaka sayısı ise bin 529’a yükseldi.
SON 24 SAATTE 3.672 test sonuçlandı. 293 yeni tanı kondu. Çabalarımıza rağmen, hastalığa yenik düşen 7 insanımız daha oldu. GENÇLERE UYARIMIZ VAR: Salgının dışında değilsiniz. Hayatınızı yavaşlatın. Risk ortamına girmeyin. Riski evinize taşımayın. Evde kalın. Hayat eve sığar.
— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 23, 2020
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