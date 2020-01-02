Son Dakika: Libya tezkeresi kabul edildi

TBMM, Libya’ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin görüşmeleri için olağanüstü toplandı. Görüşmelerin ardından yapılan oylamada tezkere AKP ve MHP’lilerin oylarıyla kabul edildi. / Son Dakika…

Görüşmelerin ardından yapılan oylamada, Libya’ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 184 ret oyuna karşı 325 kabul oyuyla kabul edildi.

Tezkere hükümete Libya’ya asker gönderme yetkisi veriyor. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarının Libya’daki görev süresi, bir yıl olarak belirlendi. Libya’ya gönderilecek asker sayısı ve kapsamı, hangi bölgede görev yapacağı ise Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek.

Tezkerenin kullanım amaçları şöyle sıralandı:

Milli çıkarlara yönelik her türlü tehdide karşı önlem almak,

Libya’daki gayrimeşru grupların Türkiye’nin menfaatlerine yönelik saldırılarını bertaraf etmek,

Kitlesel göç gibi risklere karşı önlem almak,

Libya halkına insani yardımların ulaşmasını sağlamak.