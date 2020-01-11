Son Dakika: Marmara’daki deprem fırtınasının ardından 4.7 büyüklüğünde sarsıntı

Marmara Denizinde 4.7 büyüklüğünde deprem! Kandilli Rasathanesi verilerine göre merkez üssü Marmara denizi olan 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. / Son Dakika…

Sabahın erken saatlerinden itibaren Marmara Denizi Tekirdağ açıklarında 40’tan fazla küçük depremin meydana geldiği deprem fırtınası yaşanıyordu.

Saat 16.37’de ise İstanbul’da da etkili bir şekilde hissedilen 4.7 büyüklüğünde deprem oluştu.

AFAD depremin merkezini Silivri açıkları olarak duyurdu. Depremin 7,09 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

AFAD’dan yapılan açıklamada, “Meydana gelen deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olan 4,7 büyüklüğündeki depremin ardından olumsuz bir durumun iletilmediğini bildirdi.

İmamoğlu, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, geçmiş olsun dileklerini ileterek, şu ifadelere yer verdi:

“Meydana gelen deprem sonrası AKOM koordinasyonunda tüm ekiplerimiz görev başında. Şu ana kadar ekiplerimize iletilen olumsuz bir durum söz konusu değil. İstanbul’umuza geçmiş olsun.”